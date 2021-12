Henri POMEON

J’ai exercé des fonctions dans le milieu des systèmes d'information et de communications au sein de l'Armée de l'Air.

J’ai également acquis une expertise dans la conception, la réalisation et la mise en production de systèmes et de réseaux informatiques.

Enfin, la diversité des missions qui m'ont été confiées durant ces dernières années m’a permis d’affirmer mon esprit d'équipe, mon sens de l’écoute et ma forte capacité d'adaptation.

Mettre à profit l’ensemble de ces compétences pour relever de nouveaux défis est un challenge pour lequel j’ai une forte motivation.

Aujourd'hui, je suis Responsable Informatique pour la CPAM d'Eure et Loir



Mes compétences :

Administration système et réseaux

Systèmes d'information

Management