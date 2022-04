Gilles LOTIS

Chef de l'activité contrôle Non Destructif (CND) à l'Atelier Industriel de l'Aéronautique de Clermont-Ferrand (Armée de l'Air), Niveau 3 RT, UT, ET, MT et PT EN4179 / FrANDTB.

En complément :

Consultant dans le domaine du CND aéronautique, j'accompagne les entreprises dans le monde complexe du contrôle non destructif (référentiel qualité, formation, accompagnement vers la certification, validation de procédures, soutien technique en CND, ...).

J'ai récemment participé à la création de la plateforme VSTAMP qui permet de sécuriser les validations effectuées par les Niveaux 3 et aussi de protéger ces derniers d'une falsification de leur marque de contrôle : https://www.vstamp.fr N'hésitez pas à me contacter pour une présentation de cet outil dans votre société !



Mes compétences :

AUTOENTREPRENEUR/ soutien en CND Aéronautique

Niveau 3 Ultrason UT / FrANDTB/Cofrend

Niveau 3 Radiographie RT / FrANDTB/Cofrend

Niveau 3 Ressuage PT / FrANDTB/Cofrend

Niveau 3 courants de Foucault ET / FrANDTB/Cofrend

Niveau 3 Magnétoscopie MT / FrANDTB/Cofrend