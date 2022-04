Gilles MADIS

Responsable d'organismes de restauration,de loisirs et d'hébergement au sein de la défense depuis de nombreuses années, j'ai quitté volontairement le service à la fin octobre.



J'y ai exercé de nombreux postes de responsabilité y compris en multinational, dirigeant plusieurs dizaines de collaborateurs civils et militaires.



Je suis maintenant responsable de secteur de treize établissements de restauration dans le milieu scolaire, d'entreprises, et le milieu médical.



Mes compétences :

Diplomatie

restauration