Gilles MALFRAIT

25 ans d'ancienneté dans un banque de réseau sur LOIRE et HAUTE LOIRE.



COMMERCIAL (10 ANS)

GESTION DE PATRIMOINE (3 ANS)

DIRECTEUR D'AGENCE (9 ANS) avec la gestion de 14 personnes.

DIRECTEUR DE GESTION DE PATRIMONE dans une banque de réseau, avec une équipe de 13 personnes.

Travaille les clients en portefeuille et en expertise.

Activité de prospection et de recommandation.



Mes compétences :

Consciencieux