Gilles MARECHAUD

Mes compétences et experiences professionnelles se sont confirmées à travers la pluralité des tâches qui m'ont été confiées.

En effet cette experience acquise aussi bien, dans les besoins en maintenance des installations techniques divers, que dans le suivi d'entreprises concernant la réalisation de travaux lourds de restructurations en site occupé.

Le poste de formateur et d'encadrant m'a ausi permis d'être confronte aux problemes humains et relationnels au sein de l'entreprise.



Mes compétences :

Forte experience professionnelle tertiaire

Connaissances normes hospitalieres et electriques