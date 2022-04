Gilles MARIN

A la suite d'un doctorat achevé en 2002 pour le compte de EADS, j'ai intégré le bureau d'études d'Airbus à Toulouse en juin de la même année. De formation doctorale orientée vers le calcul et l'optimisation des structures mécaniques, j'ai été en charge de développer les activités de modélisation en transnational pour le département Matériaux et Procédés.



Dans le cadre de mes fonctions, j'ai été amené à mettre en place et gérer des projets opérationnels pour des applications programmes avioniques ainsi que des projets de R&D. A travers ces deux filières, j'ai pu développer un réseau de partenaires industriels et académiques à l'international et m'ouvrir vers des problématiques techniques nouvelles (matériaux, CND) et satisfaire mon intérêt pour les relations humaines.



Depuis fin 2010, je travaille pour un bureau d'étude de 5 personnes, sous-traitant de rang 1 pour Airbus. Outre la mise en application de mes connaissances sur les matériaux, procédés et le calcul (thermique et mécanique), j'ai développé de nouvelles compétences dans le domaine de l'audit technique et qualité à travers plusieurs expériences en milieu de production.



Ces nouvelles expériences me conduisent à rechercher une fonction alliant le management de projets et / ou des postes orientés qualité et de façon générale des fonctions support avec en point de mire le désir de mettre à profit mes qualités relationnelles et de communication. Je suis bien entendu ouvert à tout type de sollicitation professionnelle.



Je suis en recherche active d'un poste en Tarn-et-Garonne ou Haute-Garonne secteur nord.



Mes compétences :

Relationnel aisé

Autonomie et gestion de projets

Créativité et méthodologie

Modélisation

Communication

Qualité

Relationnel

Management

Gestion de projet