Gilles MARTIGNONI

Ingénieur Consultant Formateur dans les domaines de la performance et de la sureté industrielle (maintenance et sécurité, en contexte industriel et/ou tertiaire), de la Maitrise de l'Empreinte Écologique et de l'Efficacité Énergétique Industrielle.

COMPETENCES



• Ingénierie et Méthodes de maintenance industrielle et tertiaire :

o Etudes MBF/RCM, AMDEC,

o Schémas Directeurs de Maintenance et de Performance Energetique...



• Maitrise de l'Efficacité Énergétique et de l'Empreinte Écologique :

o Audits énergétiques selon la norme NF EN 16247-3

o Programmes d'Économies d'Énergies (Motorisations, Air Comprimé, Éclairage...), financés par les CEE

o Bilan Carbone / GES (Prestataire habilité ADEME)

o Mise en œuvre ISO 50001

o Études opportunités Énergies Renouvelables.



• Gestion de projets :

o Opérations de maintenance et travaux neufs,

o Améliorations des performances industrielles (TPM, 5S, Kaizen....)



• Systèmes d’Informations Industriels :

o GMAO et outils associés (aide à la décision, planification, SGDT, reporting…),

o SAP modules PM et MM

o Conseils (Etude d'Opportunités, Aide au choix....) et assistance au déploiement..

o Outil de gestion QHSE



• Sécurité industrielle :

o Spécialiste sécurité machines (Directive 2006/42),

o Rédaction / MàJ Document Unique...

o IPRP (Spécialiste sécurité Équipements de Travail)



• Conduite du changement:

o Formation des personnels,

o Communication et accompagnement.



