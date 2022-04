Gilles MARTIN

Bonnes expériences dans l'énergie et la traction électrique. Développeur d'électronique de puissance pour différents véhicules électriques : vélo, scooter, kartings de compétition, micro-car, utilitaire, bateau.

Suite à une formation en architecture navale à Nantes, je souhaite m'orienter vers des applications de production d' énergies renouvelables dans le domaine maritime ou fluvial utilisant des structures flottantes mobiles, dérivantes ou fixes.

Depuis un an, réalisation de maquettes fonctionnelles comme éolienne, péniche basse consommation et faibles émissions. Etude et comparaison de différentes solutions de propulsions dont un moteur à eau pressurisée surchauffée.

En ce moment : réalisation d'un plus léger que l'air.

Recherche d'emploi.



Mes compétences :

Automatisme et régulation

Maat hydro

Maintenance et réparation électronique

Rhino3d

Programmation objet