Gilles MASSENET

Après un parcours commercial et opérationnel, dans le domaine de la restauration collective, effectué chez SHR puis chez COMPASS group, j'ai mené une première expérience en tant qu'entrepreneur en rachetant l’entreprise KESSLICK puis Côté Viande.

De ces expériences j’ai acquis des valeurs, une vision politique et technique de mon métier qu’est la restauration Sociale.

Je pense qu’il n’est pas inéluctable que de céder aux équations financières des grands groupes de la distribution, de l’agroalimentaire et de la restauration.

Aujourd’hui j’essaie de démonter au monde politique qu’en tant que décideurs ils ne doivent pas considérer la restauration sociale comme un centre exclusif de charge, mais tout au contraire, un formidable levier de croissance économique et social au cœur même de leurs régions.



Associé à un groupe d'experts nous avons créé GMC, puis Quadrature Restauration.

Nous partageons la même vision de la restauration collective : Les produits, Les hommes, L’art culinaire, La proximité et L'Ecoute



Avec 3 postulats :



La santé des usagers : Menus, qualité des produits, valeur nutritionnelle, équilibre…



Le développement de l’économie locale : Accroissement de la demande vers les acteurs de l’offre, création d’activités complémentaires ou nouvelles. Création d’emplois.



La mise en œuvre d’une démarche sociale et solidaire : Implication des acteurs de l’économie sociale et solidaire dans la production de produits bruts ou dans les activités de premières transformations, complément indispensable à la production de masse de repas.







Mes compétences :

Agroalimentaire

Vente

Gestion de projet

Management

International

Marketing

Analyse stratégique

Stratégie

Restauration collective

Qualité