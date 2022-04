Gilles MAURY-BUIGNET

Mise en œuvre de la réglementation en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail.

Définition et impulsion des actions à mettre en œuvre en matière de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.

Coordination et rédaction du document unique.

Élaboration du plan annuel de prévention, des rapports et statistiques relatifs à l'hygiène et à la sécurité.

Veille technique et réglementaire en matière de sécurité et de santé au travail.

Communication et information Santé, Sécurité et conditions de travail.

Animation de réseaux hygiène et sécurité.

Préparation, participation et animation du Comité Hygiène et Sécurité.

Analyse, enquête et statistiques accidents du travail.

Audits, inspections et visites sécurité.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Audit/Inspection

Audit sécurité

Inspection sécurité

Management