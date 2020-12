Lucie MENDES

Consultante en ressources humaines, recrutement et évaluation, je mappuie sur une expérience confirmée en ressources humaines pour accompagner mes clients.



Au travers de mon parcours, jai accompagné les Dirigeants et Directeurs dans lamélioration de la performance de leur organisation en travaillant avec eux sur lensemble des volets RH avec pour principal objectif de concilier leurs objectifs avec les attentes des collaborateurs tout en respectant les obligations réglementaires.



Généraliste des ressources humaines, mes compétences portent à la fois sur les affaires sociales que sur le développement RH. Japprécie travailler tant sur des aspects opérationnels que dautres plus stratégiques.