Gilles MAUSSION

Titulaire d'un doctorat de biologie moléculaire et cellulaire de l'université Paris V depuis le mois de juin 2008, je suis actuellement en position postdoctorale à l'Institut Universitaire en Santé Mentale à Montréal.

Après avoir réalisé une thèse sur l'analyse fonctionnelle de deux gènes associés à l'autisme, je viens d'intégrer un service de recherche qui s'intéresse aux processus moléculaires associés aux troubles dépressifs.



Très vite intéressé par la recherche en biologie,j'ai obtenu un Bac STL biochimie génie biologique puis un BTS analyses biologiques à l'Ecole Nationale de Chimie Physique Biologie avant de reprendre les études en faculté. Je viens d'obtenir mon Doctorat en Biologie Moléculaire et Cellulaire et suis à la recherche d'une position en laboratoire qui me permette de poursuivre, idéalement, dans les domaines de la neurologie et de la psychiatrie.



Alors pourquoi, ces domaines? Tout simplement parce qu'il y a plein de choses à trouver.



D'un point de vue technique, j'ai eu la chance de développer des stratégies de recherche qui vont de l'analyse génétique à caractérisation fonctionnelle, en utilisant des approches gènes candidats ou des techniques de criblage à haut débit.



Un des points qui me parait essentiel dans le travail de recherche est la formation des jeunes que ce soit par l'enseignement ou la recherche incluant la prise de conscience des difficultés financières que nous pouvons rencontrer en laboratoire.



Mes compétences :

Analyses fonctionnelles

Autisme

Clonage

Culture

Culture cellulaire

Immunohistochimie

Laser

Microscopie

Microscopie confocale

Neurobiologie

PCR

Psychiatrie

Recherche

Recherche fondamentale