Gilles MAZUIR

Professionnel dans le domaine de l'assurance de personnes depuis plus de 25 ans, je suis spécialisé dans les opérations de gestion santé et prévoyance collectives en délégation depuis plus de 20 ans.

Cette expérience me permet de maîtriser les processus et les enjeux de ce métier.

Je suis également en charge de suivre les grandes évolutions (fréquentes) de cette activité, et d'adapter les dispositifs en place ainsi que de proposer des services pour y répondre.

Actif également dans les structures représentatives de la profession, j'en connais les différents acteurs et interviens dans plusieurs instances pour faire valoir les intérêts de la délégation de gestion.



Mes compétences :

Assurance

Management

Formation

Communication