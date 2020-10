Vincent GOMBAULT

Entré dans la vie active en 1996, j'ai eu plusieurs expériences réussies en sociétés de service informatique. Passionné par les nouvelles technologies et souhaitant participer au développement d'internet, je rejoins le service Banque à Distance du CCF en 2000.

Je suis alors embauché en tant qu'analyste informatique, je participe au développement du "multicanal" destiné à servir nos clients particuliers.

En 2002, je prends en charge la direction de cette équipe d'analystes et de développeurs.

En 2006, HSBC France me confie la direction du domaine Front-end (applications internet pour les particuliers et les entreprises, applications call-center).

Depuis 2012, j'occupe le poste de Responsable Informatique chez Mercer (toujours un contexte international mais dans l'Assurance).

En 2014, j'ai décidé de créer mon entreprise avec un associé. Notre startup Blooweels incarne un nouveau mode de location de véhicules électriques Premium (Tesla Model S, BMW i8).

Devant le succès de notre concept, nous proposons désormais à d'autres passionnés de nous rejoindre sous forme d'une Licence de Marque.



Mes compétences :

Banque

Chef de projet

Informatique

Internet

Management

Manager

Gestion de projet

Assurance

UNIX

C Programming Language

eCommerce

Personal Home Page

MySQL

MVS

Linux

IMS DL/1

HTML

COBOL

CICS/ESA