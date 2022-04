Gilles MERIGUET

Bonjour

Merci de vous être intéressé à mon profil.



Je dirige la société Concordances dont les métiers sont la Création, la communication, l'impression et la création de sites internet.

Depuis nos 2 sites de Bourges et d'Orléans nous rayonnons sur toute la région Centre et l'Ile de France

C'est avec plaisir que nos équipes vous accueillerons dans nos 800m2 de locaux pour étudier avec vous tous vos projets de communication,d'impression ou de multimédia.



En véritables professionnels des arts graphiques, nos équipes vous apporteront leur savoir faire aussi bien pour la conception de vos documents que pour leur impression en petits ou gros tirages.



A très bientôt j'espère









Mes compétences :

Commercial

Communication

Développement commercial

Gestion centre de profits

Management

Conseil

Direction de centre de profits

Arts graphiques

Reprographie