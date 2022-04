Gilles MERLIN

De formation universitaire en Biologie (bac+6) avec une spécialisation en biotechnologie végétale et en écologie ainsi que en management d'entreprise. J'ai une expérience de 25 ans en gestion de projets en Afrique sahélienne dans l'identification et l'exploitation des produits forestiers non ligneux soit en plantation soit dans l'exploitation des populations naturelles par la formation des paysans. Je crée ensuite si nécessaire les unités de raffinage de ces produits.

J'ai aussi construit et gérer trois unités de production agroindustrielles dans la production de polysaccarides , arômes et produits laitiers et de boissons.



Mes compétences :

Sourcing

Industrialisation

Afrique

Ecologie humaine et développement durable