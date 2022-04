Gilles MICHARD

Je suis directeur de projet et manager expérimenté à la fois en société client (Conseil Départemental Seine Saint Denis, Eiffage) et en société de services (Atos Origin) dans les domaines décisionnel, finances, ressources humaines et gestion de la relation client (CRM).



Compétences Clés

• Direction de projets et de départements avec des équipes de 15 à 50 personnes

• Conduite de projets internationaux, en anglais et avec des équipes distribuées

• Domaines décisionnel, finances, ressources humaines et gestion de la relation client (CRM)

• Pilotage de budgets projets et de budgets de département

• Analyse des besoins, conduite d’appels d’offres, négociation et contractualisation



Synthèse des méthodes et architectures connues :

• Méthodes : Merise, Prince 2 (certifié)

• Progiciels et ERP : People Soft (GL,PC,TR,AR,BI,AP,PO,AM,EX), KTP, Talentia Arcole, Ti@mp

• Outils : MS BI, SAP BO, QlikView, Tableau Software, Orchestra Networks, Oracle, SQL Server, Sybase IQ, ETL DataStage

• Architectures : data warehouse, MDM, Web Services…

• Architectures Big Data (veille technologique via meetups) : Hadoop, NoSQL, In-Memory



Mes compétences :

Anglais

JAVA

Management

Management d’équipe

Projets internationaux

Web