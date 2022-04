Gilles MINIAOU

Mon expérience professionnelle, assise sur une formation d'auditeur dans un cabinet anglo-saxon, s'est développée depuis plus de trente ans aussi bien dans des structures centralisées de direction, qu'au sein d'unités opérationnelles en Afrique.

Ma grande connaissance de la législation OHADA et des normes comptables me permet de garantir l'établissement des états financiers, d'assurer le suivi des dossiers juridiques (droit des sociétés) en relation avec le CAC, et la supervision des fonctions R.H./ appro-logistique / systèmes d'information.



Mes compétences :

Afrique

Agro-industrie

Management

budgets

International Financial Reporting

International Accounting Standards

Audit

Trésorerie