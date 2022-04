Gilles MOHN

Diplomé d'Ecolle superieur de commerce en mangement international (marketing et logistique) j'ai 15 ans d'expérience à des postes de management en devloppement commercial, marketing produit et gestion de projets en France et à l'export (EMEA). Manager confimé et fort de compétence solides dans ces métiers, je suis trilingue Français, Anglais, Allemand. J'ai pris en charge des objectifs et des équipes au sein de Start-up, PME et grands groupes en Europe, dans les secteurs des TIC, de la logistique et de la construction.



Actuellement consutlant indépendant en organisation et developpement, je suis en recherche de missions ou de poste dans les métiers pré-cités, idéalement pour le compte d'entreprises innovantes, developpant des produits/ services technologiques sur un marché international.



Domaines d'expertises:



COMMERCIAL & MARKETING:



Management d’équipes marketing et de force de vente.

Conception et mise en œuvre de la stratégie et des outils marketing et communication en B to B / C

Analyse des donnés marché, clients & prescripteurs, veille concurrentielle

Définition et mise en œuvre de la stratégie et objectifs de vente directe et indirecte

Prospection, négociation et signature de contrats pour la vente de solutions complexes.

Gestion et développement de CA et de portefeuille clients.

Construction de relations partenariales solides avec des clients grands comptes nationaux et export (EMEA)

Animation de réseaux d’influents, prescripteurs et d’apporteurs d’affaires.

Développement de réseaux de distribution.



DEVELOPPEMENT:



Développement de produits & services innovants en réponse aux besoins émergents des clients

Développement de partenariats commerciaux et techniques.

Réalisation de business plan et de contrats d’exploitation en M€ pour des nouveaux marchés

Animation de la politique d’innovation, de la veille technologique et management d’équipes dédiées.

Développement de l’image de l’entreprise dans les salons et auprès de médias et partenaires de l’entreprise.



GESTION DE PROJETS :



Management d’équipes projets dédiées ou transversales.

Définition, planning, conduite et suivi de projets dans les domaines suivants:



• Projets immobiliers : centre commerciaux, ouvrages en PPP, promotions-constructions

• Projets organisationnels

• Projets d’action commerciale (export, conception et déploiement d’offre)

• Projets de croissance interne / externe

• Projets de déploiements techniques (migration hardware et software)

• Projets R&D (TIC, GTB, valorisation de déchets, efficacité énergétique des bâtiments)



MANAGEMENT:



- Developpement durable, RSE dans l'innovation et la construction (HQE)

- Management des collaborateurs, des compétences et des carrières

- Gestion du changement

- Management d'équipes commerciales, techniques et d'exploitation

- Gestion de centre de profit

- Gestion des processus qualité







Mes compétences :

Management commercial

Business development manager

Gestion de centre de profits

Gestion de projets

Responsable export

Innovation produit

Management d'équipe

Management

Efficacité énergétique

Gestion de la relation client

M2M

NFC

Yachting

NTIC

Télécommunications

Conduite du changement

GMAO

Community management

Energies renouvelables

Marketing

Marketing stratégique

Stratégie commerciale

GTB

Négociation commerciale

Commercial export

Information Technology

Développement commercial

RFID

Développement durable