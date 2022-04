Gilles MONTÉE

J’ai mis du temps avant de trouver ma voie, mais cela en valait la peine : accueillir les souffrances, les peines, les colères, les peurs des clients et les guider vers un état de bien-être optimal, c’est là que je me sens réellement à ma place.



Avant d’en arriver là, j’ai tout de même du arpenter un chemin que l'on dit "conventionnel". J’ai d’abord suivi un cursus d’ingénieur ; par la suite je me suis tourné vers le monde des affaires; pour enfin finir par me reconvertir dans un domaine qui a réellement du sens pour moi : la santé au naturel. Comment en suis-je donc arrivé là ?



Retrouvez mon parcours, et venez découvrir mon activité sur mon site :



www.natureetrenaissens.com



Mes compétences :

Java/j2ee

C++

HTML5 CSS3

VHDL FPGA

Php/mysql

Ajax Javascript