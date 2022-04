Gilles MOREL

Responsable Centre de Services Normandie



En charge du centre de services de Normandie de TRSB Etude & Dev WYNIWYG, spécialisé en développement de projets au forfait sur technologies .Net, Java et PHP et en intégration de portails d'entreprise X-Net :

• management d'équipe et recrutement

• pilotage des projets / responsable de la rentabilité des affaires

• direction de projet

• avant-vente (qualification, production des propositions, soutenances)

• coordination avec les autres entités commerciales et techniques du groupe