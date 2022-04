Gilles MORVAN

25 ans d’expérience de développement d'activités et de solutions innovantes dans le domaine des réseaux et systèmes d'informations pour opérateurs (Telecom, transport, énergie), dans l'exercice de différents métiers (direction de BU, opérations, marketing, business développement, direction de projets), chez différents acteurs (administration, Lagardère Groupe, SFR, Alcatel).



Compétences

- Conseil en développement et transformation numérique

- Intégration de réseaux et de systèmes d'informations

- Définition et ventes de solutions clients innovantes combinant produits et services

- Pilotage d’activités, développement commercial, gestion de partenaires

- Pilotage de projets complexes, efficacité opérationnelle



Mes compétences :

Conseil

Business Transformation

Communication

Marketing

Team building

Gestion de projet

Management

Innovation