Gilles MOUNKAM

"If you believe that you know the requirements better than the customer, you are part of the problem, not the solution" [Alan Davis]



Mon objectif est d'être à l'écoute des clients et de les accompagner dans la réflexion sur leurs problématiques au-delà de leurs besoins.



Nombreuses références chez des clients grands comptes.



Exemples de missions:

- Cadrage du projet de transformation de refonte d'un SI

- Pilotage d'un portefeuille de projets

- Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre d'un SI



¤ Forte capacité d'adaptation: missions de responsable fonctionnel, de PMO, d'AMOA

¤ Réalisation de missions pour des DSI, des DAF et des directions métiers

¤ Interactions fortes avec les différentes fonctions de l'entreprise: finance, informatique, métiers,...

¤ Intervention dans des contextes instables avec des contraintes fortes



Mes compétences :

AMOA

ITIL

Agile Scrum

Program Management

PMO

Cadrage

Project Management

Business Process Reengineering

AMOE

Organisation

Business Process Design