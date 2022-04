Gilles NATUREL

Le « CONTRAPUNTIC JAZZ BAND » est né de la volonté de réunir l’improvisation de jazz, et l’écriture polyphonique, contrapuntique.

La tradition de l’improvisation est aussi ancienne que la musique elle-même. Elle est indispensable à la fraicheur et la vivacité de la musique, à la source même de son évolution.

A l’instar des musicologues travaillants sur la musique ancienne, nous avons voulu remonter le plus loin possible dans le passé dans l’espoir de redécouvrir des savoirs ou des pratiques oubliées.

En étudiant les premières formes d’improvisations que l’on peut retrouver sur des traités du XVIème siècle ;

-Traité de Glosas de Diego ORTIZ (ed.1553)

-Selva de varii passaggi de Francesco ROGNONI (ed.1592)

Nous avons étés frappés par la simplicité et la modernité des exemples musicaux. L’actualité de ces travaux sur les diminutions, (ornementation avec des notes de valeurs plus courtes permettant de passer d’une note longue à une autre), et sur les cadences (phrases musicales conclusives), permet une utilisation très souple dans des contextes et des instrumentations variés. Les ouvrages du XVIIIème siècle ou postérieurs sont nettement plus complexes, truffés de règles et d’interdictions remises en cause au XXème siècle par les nouvelles harmonies du jazz.

Un travail de composition, d’arrangement et d’orchestrations, se fondant :

- Sur l’étude de ces traités et de partitions datant de la renaissance jusqu’au XXème siècle : Carlo GESUALDO, Claude LEJEUNE, Michelangelo ROSSI, Tarquinio MERULA, Gabriel FAURE, Maurice RAVEL etc.

- Sur des compositeurs de jazz ayant déjà travaillé sur la polyphonie : Tadd DAMERON, Georges RUSSEL, Charlie PARKER, Lenny TRISTANO, Gil EVANS, Gerry MULLIGAN, Lee KONITZ et Warne MARSH nous a permis de constituer un répertoire très diversifié pour fonder ce nouveau groupe.

La rencontre avec Benny GOLSON, fondateur du « JAZZTET » avec Art FARMER à été déterminante, le travail sur la composition et sur les arrangements de ce groupe est une grande source d’inspiration, c’est aussi un modèle de collaboration entre plusieurs artistes/instrumentistes d’horizons différents, qui ont réussit à trouver un équilibre entre la complexité technique, d’écriture musicale et d’exécution instrumentale, et la portée poétique des lignes mélodiques, sans oublier un élément essentiel toujours présent : le swing et de la pulsation rythmique.

Le CONTRAPUNTIC JAZZ BAND est constitué de jazzmen internationaux curieux et ouverts à cette expérience :

Le répertoire du CD « CONTRAPUNTIC JAZZ BAND ACT 2 » a été écrit pour une série de concerts en France, fin 2013 ainsi qu’un enregistrement public à Radio France.

En marquant l’accent sur l’adaptation, l’orchestration des grands compositeurs du jazz tels que : Duke ELLIGTON, Fats WALLER, Charlie PARKER, Dave BRUBECK, ainsi que sur des compositions originales.

Dans ce nouveau CD le groupe prend une direction plus libre, dans l’interprétation des mélodies et dans la composition de nouvelles pièces permettant l’improvisation collective.

La transversalité du répertoire de ce nouveau CD permet de relier la musique polyphonique de la renaissance, « Gaillarde » de Carlo GESUALDO à la musique la plus moderne, « Carême à Belleville », ou « sous une feuille », aux sonorités de musique contemporaine mêlée de free jazz, en passant par « Sainte » de Maurice RAVEL.

Gilles NATUREL, compositeur, multi instrumentiste, accompagne régulièrement les plus grands musiciens, de jazz Benny GOLSON, au NORD SEA Jazz Festival en juillet 2014, à Alain JEAN MARIE, en passant par Lee KONITZ, est un des rares contrebassistes de jazz qui joue régulièrement des solos à l’archet, nous rappelant la tradition des contrebassistes solistes précurseurs tels que Bill JOHNSON et Slam STEWART.



