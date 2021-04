Gilles NOGHEROTTO

63 ans



Diplômé de l'IAE Paris - DESS - CAAE (Certificat d'Aptitude à l'Administration des Entreprises)



Réalisations les plus récentes :

- Depuis mon départ en retraite animation de la Délégation ECTI Ille-et-Vilaine (Bénévolat de compétences)

- Création en 2014 de l'activité de réparation de tablettes et smartphones Univers Bleu Répare ton Mobile

- Création en 2007 de la société de prestations informatiques ICNs à Rennes

- Participation à la création du poste de Conseiller Transmission à la CCI de Rennes

- Reprise et gestion dune entreprise agro-alimentaire pendant 6 ans

- Création et gestion dune entreprise de services en informatique pendant 8 ans



3ème Prix de la Dynamique Artisanale de lOise 2000



Mes compétences :

Comptabilité

Formation

Informatique

Organisation

Relation Client

Tableaux de bord

Téléphonie mobile

Réparation de téléphones mobiles et tablettes tact