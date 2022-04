Gilles NORTE

Responsable de l'ingénierie pédagogique et formateur en management, communication et négociation depuis 18 ans, j'ai accompagné 10 000 managers et collaborateurs. L'engagement, l'enthousiasme, la rigueur et l'adaptabilité sont les valeurs qui me permettent d'assurer la qualité constante de mes formations, d'animer des séminaires de direction à forts enjeux, de mener des actions de coaching au service des objectifs qui me sont fixés. J'utilise des outils créatifs par l' introduction d'exercices métaphoriques dans les formations, la création de supports de jeux pour les séminaires, la réalisation de saynètes vidéos, la création d'outils opérationnels et intuitifs permettant le développement des compétences...

J'ai personnellement piloté des projets d'envergure nationale et internationale auprès d'entreprises privées et d'organismes publics emblématiques : Groupe PSA, ENEDIS, IVECO,Cisco Systems France et Suisse, IBM, Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs France , Hongrie, SBM Offshore Monaco, Ecole du Louvre, Groupe COGIT Martinique, Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, Ministère des Armées , Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Institut National de l'Audiovisuel, Université de Saint-Denis…