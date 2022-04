Bonjour

Mon nom est Gilles Osvald, et je suis de langue maternelle française. J'habite à Rennes (Bretagne, France). J'ai passé en 2006 le diplôme de Master avec mention Très Bien (à l'Université Rennes 2 en France ainsi qu'à l'University of Reading, au Royaume-Uni) en Linguistique, Sociolinguistique et Littérature. Depuis, je me suis concentré sur l'expansion générale comme sur la spécialisation de mon vocabulaire, et je suis maintenant un traducteur dans les deux paires de langues (c'est-à-dire fr-FR < - > en-US et en-UK)

J'ai de l'expérience dans la traduction de divers textes techniques, y compris le marketing ou les textes financiers, des documents sur l'ingénierie ou des procédures et produits médicaux, etc. -- ma vraie spécialité, cependant, serait la linguistique, la littérature et la poésie. Pour cette raison - et même si il n'y a pas beaucoup d'offres dans ces domaines spécifiques -, je fais toujours très attention à la précision et l'exactitude de l'orthographe, de la grammaire et du style de mes traductions.



N'hésitez pas à me contacter pour toute information me concernant moi ou mon travail de traducteur!



Gilles Osvald



Mes compétences :

Traduction

Écritures variées

Relecture / corrections

Relecture orthographique

Internet

Écriture