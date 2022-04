Gilles PAYET

Formateur passionné par la transmission des bonnes pratiques, coach et sophrologue attentif à la progression personnelle et professionnelle de mes clients, voici les 5 métiers qui sont les miens aujourd'hui :



► FORMATION : communication orale et écrite, développement personnel

► COACHING : prise de parole en public de dirigeants & gestion de carrière

► SOPHROLOGIE : sujets stress, préparation mentale, sommeil, émotions, estime de soi...

► CONFERENCES : sujets carrières et développement personnel

► EDITION : moncoachingemploi.fr, questionsdemploi.fr, sophroschool.fr, 20minutes.fr, Radio VL



✔ Parcours antérieur : 20 ans dans la communication plurimédia (presse, web, radio)

✔ Formation : Sciences Po Paris (section économique et financière) & IFS



Mes compétences :

Conseil

Radio

Web

Coaching

Blog

Accompagnement

Formation

Ressources humaines