Aprés avoir exercé principalement dans le domaine du droit des affaires et de la fiscalité, j'ai occupé la fonction de directeur des ressources humaines dans plusieurs sociétés pendant 5 ans.



j'ai recréé depuis 2011 un cabinet, principalement axé sur le conseil, avec une dominante en droit du travail et en droit des affaires



ma démarche privilégie la recherche de solutions négociées, dans la plupart des cas plus favorable aux clients qu'un contentieux



Mes compétences :

Droit du travail