Gilles PERCHERON

Au coeur des préoccupations environnementales des industriels, notre équipe développe des solutions techniques et économiques pour optimiser les installations de production d eau et de traitement d eau usée.

Notre vocation est de réduire la facture environnementale de nos clients en explorant les aspects énergétiques, gestion des réactifs et des déchets, gestion du cycle de l eau (bonnes pratiques, recherche de fuite, etc...)



Compétences techniques en procédés de traitement des eaux et de potabilisation : construction et exploitation

Compétences commerciales : BP, négociations

Management