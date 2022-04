Gilles PERNIN

52 ans,



Expert de la vente directe aux particuliers, j'ai exercé dans de nombreux domaines liés à l'amélioration de l'habitat.



J'ai intégré EDFENR Solaire en 2008 où j'ai occupé le poste responsable régional des ventes pendant 2 ans.



Je maitrise parfaitement la vente en cycles courts liées à un financement.



J'ai créé et animé entre 2011 et 2013, un réseau de Partenaires installateurs en capacité de promouvoir et installer les offres EDFENR Solaire destinées aux particuliers.



Homme de terrain et de challenges, j'aime créer, développer et améliorer.



Depuis juillet 2013, je suis responsable du développement du réseau des Constructeurs de Maisons Individuelles.



La mise en place de la règlementation thermique 2012 nous a conduit à développer des offres spécifiques à destination des constructeurs et promoteurs de maisons individuelles.



Depuis le 1er juillet 2013, je suis en charge du développement national de la prescription de ces offres.



Mes compétences :

Vente

Encadrement

Photovoltaïque

Solaire