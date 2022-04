Gilles PERNOUD

Depuis plus de 25 ans j'ai repris l'entreprise et depuis ne cesse de la développer afin de nous positionner en leader de nos activités tout en créant une dynamique de travail en team. Je suis passioné par les sports mécaniques, et donc le chalenge est m'a motivation journalière.

Dans un monde sans cesse en évolution, notre stratégie est adapté au marchés par une écoute constante de nos clients et une adaptabilité importante de nos équipes qui permet de pouvoir répondre plus facilement au sollicitations de nos clients.

Mes valeurs sont basé sur l'humain, qui seul nous permet de relever les défis de, la relation, le respect des engagements et la pérennité de notre entreprise.