Début de carrière dans l'industrie au poste de comptable analytique, devenu le contrôle de gestion. Puis 18 années dans la micro-informatique . Ventes de matériels, solutions et services. Depuis 1994 CONSULTANT dans le domaine de la Gestion Financière et du Management Stratégique de l'entreprise. Spécialiste du calcul des coûts et de l'analyse de rentabilité avec la méthode VadWay.