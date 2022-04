Gilles PETTOLAZ

Senior Manager - Compétences analytiques et organisationnelles.

Montage structure PME et mise en place nouvelle exploitation.

Complètement familier avec l’exploitation et la conduite d’une structure importante avec un grand nombre de collaborateurs,

Maîtrise de la gestion financière et l’élaboration de budgets.

Entrepreneur et formateur.

Compétences dans les différentes taches administratives et commerciales ainsi que la formation et la conduite du personnel.

Connaissance d’outils de conduite tels que gestion de projets, négociation, gestion des conflits et analyse financière.



Qualité de communication et excellente organisation personnelle.

Analyse financière et développement d’outils de gestion

Inter acte efficacement avec un grand nombre de personnes

Esprit jovial et dynamique. Esprit d’initiative tourné solutions



Mes compétences :

Manager

Méticuleux

Réactif

Visionnaire

Vente

Restauration

Management

Gestion de projet