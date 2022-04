Gilles PEYSSONNERIE

Après un parcours commercial et managérial en France et à l'étranger dans une société leader mondial du pneumatique, j'ai intégré l'Ecole de Management de lyon (EM Lyon) pour y passer un MBA avant de prendre des responsabilités de Management de Centres de Profit dans le monde du Travail Temporaire.

En 1993, j'ai crée et développé ATOUTS, société de Conseil et Formation spécialisée dans le développement et la performance commerciale.

Atouts a pour raison d’être l’amélioration de l'efficacité commerciale des hommes, des outils et des organisations.

Spécialiste de la Formation-Action et de la Négociation à haut niveau, nous optimisons ou mettons aussi en place les outils commerciaux et le système de management améliorant sensiblement la Satisfaction Client.

Nous avons également la capacité à intervenir en temps que Manager de transition.



