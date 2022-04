Fort d'une expérience de 26 années dans le secteur du nettoyage auprès de client du tertiaire, du secteur de l'hospitalier, de l'hôtellerie du luxe et de l'immobilier privé et social.

Je suis devenu un manager et un gestionnaire confirmé. Je souhaite aujourd'hui sur des projets similaires afin d'exploiter au mieux mes atouts



Mes compétences :

Manager de proximité

Gestionnaire

Relation clients

Contrôle qualité