Gilles PITTERA

Sous-officier parachutiste militaire pendant 15 ans, puis parachutiste professionnel, mon parcours professionnel est toujours resté profondément attaché au parachute, sous toutes ses formes ou ses applications.

mes compétences dans ce domaines sont aussi diverses que variées. Expert auprès de constructeurs de parachute, formateur de plieur de parachute, de parachutiste professionnel comme de pilote professionnel avion désirant acquérir la DNC largage para. Aujourd'hui, je suis le dirigeant de mon entreprise qui me ressemble , J'ai développé mon entreprise autour de 3 grandes priorités, la sécurité, la passion et la rigueur.

Depuis maintenant 1 an, nous tendons à créer la première compagnie aérienne hydravion Française en Martinique. Caraibes Hydravion est un formidable défi pour concilier respect de l'environnement, transport aérien commercial et tourisme.

mon but est de faire partager aux plus grands nombres ma passion dé l'aéronautique.



