Delphine GRABOWSKI

Je m'adapte facilement ; j'ai ainsi travaillé dans différents secteurs : informatique, télécoms, culture et dans des structures de tailles diverses : TPE, PME, filiale grand groupe et association.

Je suis polyvalente dans mes fonctions : administration, gestion, administration des ventes, achats, assistante commerciale.



J'ai depuis avril 2009 un statut d'auto-entrepreneur.

Je souhaite développer cette activité dans l'accompagnement de structures en comptabilité, gestion, paies et organisation administrative.



Mes compétences :

Administration

gestion et administration

Comptabilité

Fiscalité