Catherine HAGEGE

Mon parcours est celui d’une commerciale qui fut pendant 15 ans dans le milieu bancaire. La quarantaine me bouscule, je revisite ma vie et décide de faire un virage à 180°. Je me forme au coaching de vie avec l’école Lunion Formation spécialisée dans l’intuition. je m‘installe en tant que coach de vie en 2010.

Ma facilité à communiquer avec autrui, ma sensibilité, et ma joie de vivre font de moi une épicurienne, dans le beau sens du terme !

Dotée d'une énergie de vie communicative, je la transmets à mon entourage, et l'on dit de moi que je suis une personne "Ressource".





Mes compétences :

COMMUNICATION NON VIOLENTE

Relaxation et gestion du stress

INTUITION

Bien être

Coaching

Accompagnement

Coach