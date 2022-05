Je suis:



Membre du Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau d'AIX EN PROVENCE



Titulaire du Diplôme d'Etudes Approfondies en DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES



Membre depuis 1996 de la liste de DEFENSE PENALE du Barreau d'AIX EN PROVENCE



Membre depuis 1998 du groupe AVOCAT DE L'ENFANT du Barreau d'AIX EN PROVENCE



Présidente de l'Antenne de Prévention des Expulsions Locatives du Barreau d'AIX EN PROVENCE







Cette structure individuelle à taille humaine vous permettra d'être en LIEN DIRECT AVEC VOTRE INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE, tout en vous donnant la possibilité de bénéficier de l'expérience de PLUSIEURS AVOCATS INDEPENDANTS TRAVAILLANT EN PARTENARIAT avec le Cabinet de Maître Valérie WATRIN.



Dans un souci de COMPLEMENTARITE et d'EXPERIENCE dans l'étude et le traitement des dossiers, Monsieur William WATRIN, MAGISTRAT HONORAIRE, ancien Président de Chambre près la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE et ancien Président de Cour d'Assises notamment, intervient en qualité de CONSULTANT AUPRES DU CABINET.







Notre éthique professionnelle est rigoureuse et fondée sur LE DEVOUEMENT, LA TRANSPARENCE et LA CELERITE.



Nous mettons à votre service notre dynamisme et notre CAPACITE D'ECOUTE pour satisfaire vos intérêts et établir une RELATION BASEE SUR LE DIALOGUE ET LA CONFIANCE.



Nous mettons à votre disposition notre EXPERIENCE PLURI DISCIPLINAIRE, notre NOTORIETE et nos moyens de communication et informatiques nous permettant de traiter les affaires confiées et de rester en RELATION CONSTANCE AVEC LE CLIENT EN TEMPS REEL.





Nos mots-clés:COMPETENCE, CONFIANCE, DISPONIBILITE, REACTIVITE, ECOUTE, EFFICACITE, STRATEGIE



Mes compétences :

DROIT DE LA FAMILLE

DROIT CIVIL

CONSTRUCTION

ASSURANCES

IMMOBILIER

AVOCAT