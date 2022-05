Valérie WATRINET

Mon expérience d'une quinzaine d'années en ressources humaines, dans des environnements service, conseil et industriel me permet d'aborder, aujourd'hui, la fonction ressources humaines dans une perspective d'ensemble.

Assurer la juste combinaison entre performance et épanouissement des collaborateurs, et l'atteinte des objectifs de rentabilité, de productivité et de croissance, inhérents à l'entreprise.



Mon expertise plus spécifique en recrutement, me permet d'en maîtriser la globalité de processus et d'approches, sur des profils variés et à différents degrés de complexité, parfois dans des contextes sociaux tendus.



J’ai assuré la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières, mené différents projets RH et élaboré toutes les actions de communication, internes et externes, liées au recrutement.

Toujours en liens étroits avec les opérationnels, j'aime me positionner en véritable conseil et relai de proximité.

Mon objectif est d'Intégrer un Laboratoire Pharmaceutique ou une structure ayant une culture d'entreprise marquée et différenciante, tournée à l'international, portant des valeurs fortes, et puisant sa richesse dans la diversité de ses collaborateurs, à un poste de HR Business Partner.

Au sein de laquelle je pourrais jouer pleinement mon rôle de conseil et d'accompagnement de mes clients internes.



Je suis enthousiaste, engagée et passionnée par mon travail que j'envisage avec intégrité et honnêteté. J'use de ma tenacité naturelle et de mon sens du résultat, comme des armes quotidiennes.

Je souhaite pouvoir partager cette vision de ma fonction et pratiquer mon métier, dans une structure qui se positionnerait comme une Great Place To Work.

A très bientôt j'espère.



Mes compétences :

développement RH

Recrutement

Responsable recrutement

Ressources humaines

top management

Supply Chain

Microsoft Outlook

Lotus 1-2-3

Business Intelligence