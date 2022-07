Philippe TRAVERSAT

43 ans et déjà 20 ans dexpériences professionnelles particulièrement riches et denses que je nai pas vu passer et qui mont vraiment passionné.



Un premier Bilan? Une solide expérience avec des compétences multiples confirmées par un vrai savoir faire dans le domaine du management et de la vente dans le secteur des ENERGIES.



Mon actualité ? Depuis fin 2007, je tire profit de ces solides acquis pour créer et développer avec succès, une Région Commerciale dans le domaine du photovoltaïque résidentiel sur la région PACA pour la société Solaire Direct.



Lessentiel de mon parcours ? Un bref passage très formateur par la Grande Distribution en début de carrière, pour ensuite intégrer BUTAGAZ filiale GPL du groupe Shell. Jai occupé successivement différents postes de management Commercial et Service Client.

Durant 15 années, jai évolué régulièrement ; de lanimation de réseaux commerciaux, au pilotage dun service consommateur en passant par la vente directe de réseaux de distributions collectifs de Gaz aux Communes, Promoteurs et Bailleurs Sociaux dans le Sud de la France.



La prise de risque ? En 2006 un plan social me permettait de quitter le groupe Shell pour réaliser un vieux rêve : me lancer dans la création dune entreprise au travers du développement dune nouvelle gamme de produit à base de plante (Alicaments). Un an après beaucoup de travail, de difficultés réglementaires et administratives, La DGCCRF sonnait le glas de mon projet en refusant la mise sur le marché du nouveau produit. Il a fallut se rendre à lévidence, diminué du capital investi, mais riche dune expérience sans pareille, et des enseignements que peuvent apporter ce type dexpérience, il fallait rebondir.



Retour aux sources ? des énergies fossiles aux renouvelables, le pas nétait pas si grand, et lavenir certain. Javais suivi régulièrement lévolution du solaire thermique au travers de formation et de partenariat avec la société DE DIETRICH et un formidable nouveau challenge se présentait à moi. Prendre en charge et participer activement à la création dune Région Commerciale dans le cadre du lancement d'une Start Up dans le Photovoltaïque résidentiel en région PACA. Laventure Solaire Direct commençait avec tout à créer et un nouveau métier à inventer.



Le résultat ? Transition réussie dun groupe pétrolier international, en passant par la création dentreprise, à lintégration dune Start up majeure de lénergie Photovoltaïque.

Une région commerciale PACA structurée, des effectifs administratifs et commerciaux (20 personnes) recrutés, formés, et animés efficacement. Un CA en progression permanente avec une rentabilité assurée, une organisation évolutive avec des process maitrisés, et déjà une position de leader en Région PACA et un professionnalisme reconnu dans toute la profession.



Mes moments les plus grisants ?

- Mon départ de la grande Distribution et mon entrée chez SHELL en 1990

- La création de ma première entreprise familiale (Excosud de

Messagerie rapide) en 1994

- La mise en place et le pilotage du premier Service Consommateur de

Butagaz en 1996.

- La négociation réussie de la première Délégation de Service Public

de distribution collective de Gaz GPL sur lArdèche (commune de St

jean le Centenier) en 2004/2005.

- Lobtention dune aide OSEO pour développer mon projet de gammes de

nouveaux produits alimentaires. Les premiers tests produits

«KARMALIFE» concluants.

- Mon premier client et ma première installation Photovoltaïque en

2007, dans leuphorie dune jeune Start Up en plein développement.

- Un clin dœil « Mon passage de 5 secondes au JT de 20H00 sur FR2 en

Juin 2008 « interview de mon premier client installé en Paca » ».



Mes compétences :

Vente

Photovoltaïque

Gestion

Management commercial

Formation