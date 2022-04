Gilles PLAYS

YLAPS consultants intervient dans les moments critiques de la vie de l'entreprise,

- en phase de diagnostic et en phase de définition

- en soutien et suivi des changements que vous aurez décidés

Analyse des processus, analyse de la valeur, Lean, SIx Sigma sont quelques techniques mises en oeuvre et transmises avec deux maitres mots: adéquation aux besoins et simplicité.



Voir mon profil complet sur LinkedIn https://fr.linkedin.com/in/gillesplaysylaps



Après une expérience réussie en usine en tant que chef d’unité et responsable Qualité chez Shell, j’ai quitté la Provence pour Bruxelles en 1996 pour rejoindre Montell, leader mondial du polymère, où j’ai contribué à l’évolution de la société en assurant des missions de développement du business ou de l'organisation. En 2007 lors de la fusion avec Lyondell, pétrochimiste de premier plan, j’ai pris la tête du département Business Process chargé de l’optimisation des processus en Europe. Enfin en 2013 je décide de revenir en France et fonde Ylaps consultants