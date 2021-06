Gilles PLOMDEUR

De formation ingénieur chimiste, complété d'un master 2 en Achat et Logistique.

Mes diverses expériences en développement, en logistique, aux achats et surtout en production au sein de sites industriels, me procurent une connaissance approfondie des différents métiers nécessaires à la direction d'une entité. Les postes que j'ai occupés m'ont permis de développer mes qualités d'organisateur et de manager, et ce dans un contexte international.



Mes compétences :

Logistique

Négociation

Cosmétique

Achats

Production

Gestion de projet

Kaizen