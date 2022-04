Gilles POIREL

De formation Ingénieur Mécanicien INSA, j'ai choisi de me spécialiser dans l'Amélioration Continue afin de maîtriser les outils et les méthodes Lean et Six Sigma, et savoir mettre en place et développer une démarche globale et collective d'amélioration de la performance. Afin de développer mes compétences dans ce domaine, j’ai effectué un Mastère Responsable Amélioration Continue et Performance Industrielle au CESI de Strasbourg et obtenu la certification Green Belt 6 sigma.

Je recherche un poste dans ce domaine, afin de gérer le déploiement de l'amélioration continue sur un site de production industrielle dans la région Alsace.



Mes compétences :

Lean Manufacturing

Six Sigma

SAP

Microsoft Word / powerpoint/ Excel /Outlook

Gestion de la performance

Gestion de projets

Logistique