Gilles POQUET

Consultant Informatique Sénior

Méthode & Qualité, ITIL ISO 20000, AMOA / AMOE GED

25 ans d’expérience professionnelle.

Certifié ITIL.



Savoir-faire :

• Gestion des projets : Direction de projets, Coordinateur, Pilotage de projets transverses, AMOA, Management d’équipes, Gestion de projets Métiers et Techniques.

• Méthodes & Qualité : Management et organisation des Systèmes d’Information. Consultant ITIL / ISO 20000. Conseil en méthodologie.

• GED : AMOA/MOA déléguée, AMOE. Cadrage, conduite, pilotage et accompagnement de projet GED. Dématérialisation des courriers, LAD, RAD, Workflow, archives.





Type d’intervention :

• Méthodes & Qualité : Consultant ITIL, Audit des Systèmes d’Information, Analyse de maturité, Conception et mise en œuvre de processus ITIL / ISO 20000, Mise en place de Système de Management de la Qualité (ISO 9001), Change Manager, Formateur, Gestion des Centres de Services, Choix et déploiement d’outils de gestion ITSM.

• GED : Pilotage et coordination de projets GED, AMOA (recueil des besoins, cahier des charges, spécifications fonctionnelles), Rédaction de support et de Process applicatifs, Analyse de l’existant et recommandations, AMOE (Mise en œuvre, configuration et paramétrage, élaboration des Plans de Classement), Conduite du changement (élaboration des processus, sensibilisation, communication), Formation, Assistance et Support utilisateurs.





Secteurs d’activité :

• Santé / Prévoyance : JP Colonna, Mutuelle Nationale Territoriale, Mutaris Informatique.

• Banques / Assurances : CNP Assurances, BNP, Crédit Agricole, Winterthur, GIA

• Opérateur de télécommunication : Cegetel, SFR.

• Services : Sogéti, Bossard Système.

• Autres : Randstad, Locafrance, Snecma.



Outils / Connaissances techniques :

• GED : Opex, Docupost, Seres, Everteam.

• ITSM : HP Service Manager, Staff & Line Easy Vista, Front Range ITSM, BMC, Asset Center, Néocase.

• Progiciels :Zadig, Foederis, Ulysse, Autocad, Prosodie, Educap.

• OS / Systèmes : MVS, CICS, UNIX, AS400.

• Langages / SGBD : Cobol, SQL, DB2, Oracle.

• Outils système : TSO, AXOdb, Endevor, MQseries, PVCS-Ano.



Référentiels :

• ITIL, ISO 20000, ISO 9001.



Mes compétences :

ITIL

Directeur de projet

Chef de Projet

ISO 20000

GED