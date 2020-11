Gilles PORTE

Expert en assurance-crédit, notamment pour l'optimisation de financements basés sur les créances commerciales (factoring, titrisation, reverse, plateformes Fintech, etc). Négociateur et structureur de programmes avec des grands comptes. Différentes responsabilités dans le domaine commercial dont plus de 15 ans de management d'équipes de ventes (courtage, animation de réseaux bancaires, agents généraux) ou de gestion commerciale.



Mes compétences :

Assurance crédit

financements structurés

Fintech

Reverse factoring

Titrisation de créances commerciales

Affacturage

Transformation Digitale