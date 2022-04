Gilles POUSSIER

Après des débuts au sein du groupe EURO RSCG en 1993, filiale événementielle Villadalesia,Gilles rejoint l'agence Nord Nord Ouest dont il deviendra gérant et associé.

En décembre 1997, il fonde sa propre agence Gens d'Evénement s.a., agence spécialisée en communication événementielle. Agence qu'il co-dirige aujourd'hui.

Dès 2000, il adhère au Centre des Jeunes Dirigeants de Paris et fonde la section de Melun Fontainebleau. En 2006 il devient membre actif de la commission DEFI ECO du programme de Performance Globale du CJD National.

Aujourd'hui ses actions développement durable dans le métiers au sein du syndicat ANAé et en particulier dans la commission ECO EVENEMENT de la filière événementielle ainsi qu'en tant qu'Entrepreneur d'Avenir, font de lui un des acteurs de la RSE.



Mes compétences :

Dirigeant

Organisation

responsabilité globale

RSE