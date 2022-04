Fabienne DEBRAY

Plus de 15 années d’expériences au sein de structures spécialisées dans la communication m'ont permis d'acquérir la rigueur et l'autonomie nécessaires à la maîtrise de l’ensemble des compétences requises dans le domaine de la communication :

la coordination de programmes - l'établissement des concepts avec différents partenaires - le montage et suivi des opérations - le management d’équipes - la gestion de budgets - la création de projet .



Je suis en mesure de vous apporter :

Mes qualités relationnelles et commerciales au service des projets variés

Mes capacités d’organisation et de pilotage entre différents acteurs et partenaires

Ma réelle implication, ma pugnacité sur de nombreuses actions à mener

Mon dynamisme, ma réactivité, mon aptitude à anticiper, à m’adapter face aux différentes actions à réaliser.



Mes compétences :

Communication

Création

Déchets

Décoration

Développement durable

Écologie

Édition

Education

Environnement

Formation

Gestion des déchets

Marketing

Marketing opérationnel

Mécénat

ONG

Organisation

Sport