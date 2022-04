Gilles PRADEL

Durant la première partie de mon parcours professionnel, j'ai participé au "développement technique et commercial" d'entreprises issues des secteurs de l'électronique, du sound design, de la communication et de la publicité.

Par la suite, je me suis orienté plus exclusivement vers le commerce, à travers une expérience professionnelle significative de plus de 15 ans en vente directe puis indirectes de missions de conseil en management des entreprises au sein du Groupe Ayming (Ex. Alma Consulting group - Lowendal-Massai).

Aujourd'hui, je suis prêt relever de nouveaux défis en matière de développement commercial.



Mes compétences :

Expert

Networking

Vente

Developpement de partenariats

Vente B2B

Innovation

Marketing

Réduction des coûts

Conseil

Audit

Management